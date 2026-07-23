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Schalkau Nächste Woche ist Vogelschießen

Am Donnerstag beginnt das 234. Vogelschießen in Schalkau (Landkreis Sonneberg).

Schalkau: Nächste Woche ist Vogelschießen
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Im Festzelt beim vergangenen Vogelschießen. Foto: Silke Schwimmer

Im Dorf wird Kirchweih gefeiert, in den Städten Vogelschießen, aber in Schalkau gibt es die Besonderheit, dass beides aufeinander trifft. Seit längerer Zeit gibt es nämlich zum Vogelschießen auch ein Kirmesjugendtreffen regionaler Vereine. Indessen, egal, ob Vogelschießen oder Kirchweih, beides hat etwas mit einer längeren Tradition zu tun. Beim Schalkauer Vogelschießen zählt man mittlerweile bereits das 234. seiner Art. Zwischen Donnerstag und Sonntag, 6. und 9. August, dürfte für viele Interessen etwas dabei sein.

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Gemeinsam mit den örtlichen Vereinen und vielen engagierten Helfern aus der Region richtet die Stadt dieses Fest aus und lässt damit eine lange Tradition lebendig bleiben, heißt es in einer Mitteilung aus Schalkau.

Eröffnet wird das Fest wie schon in den vergangenen Jahren am Donnerstagabend gegen 19 Uhr auf dem Marktplatz mit der Ringo-Fischer-Band. Alle weiteren Veranstaltungen sind an den nächsten Tagen auf dem Schießhausplatz zu finden. Die Band ist fast schon ein traditioneller Teil des mehrtägigen Events. Höhepunkt ist – traditionell – der Schützenausmarsch. Einen oppulenten Schlusspunkt setzt am Sonntag gegen 21.30 Uhr das Abschlussfeuerwerk.

Auf dem Marktplatz und dem Schießhausplatz erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm aus Musik, Tanz, geselligem Beisammensein, kulinarischen Angeboten, Fahrgeschäften sowie einem abwechslungsreichen Familienprogramm.

Der Eintritt ist auch in diesem Jahr wieder an allen Veranstaltungstagen frei.

Das 234. Vogelschießen im Überblick

Donnerstg, 6. August, Markt
19 Uhr: Eröffnung des Vogelschießen mit der Ringo-Fischer-Band.

Freitag, 7. August, Schießhausplatz
ab 17.30 Uhr: Eisbein- und Kaiserfleischessen, begleitet von der Goldisthaler Blasmusik; 19 Uhr: Festbieranstich sowie Auftritt der Tanzschule Monique Beyer; 19.30 Uhr: Preisschießen; 20 Uhr: Partyabend mit DJ Setter.

Samstag, 8. August, Schießhausplatz
ab 8 Uhr: Ständela im Stadtgebiet; ab 15 Uhr: Kirmesjugendtreffen der regionalen Kirmesvereine; 16 Uhr: Preis- und Jedermannschießen; 20.30 Uhr: Live-Musik mit der Partyband Jojo

Sonntag, 9. August, Schießhausplatz
9.30 Uhr: Gottesdienst im Festzelt; 10.30 Uhr: Frühschoppen; 11.30 Uhr: Mittagstisch mit Klößen und Braten; 14 Uhr: Kindernachmittag mit Fotobox und Tanzauftritt des Kindergartens „Wirbelwind“; 15 Uhr: Musikalische Unterhaltung mit den Wachbergmusikanten und Kaffee und Kuchen vom Obst- und Gartenbauverein Bachfeld; 15.30 Uhr: Auftritt der Kindertanzgruppe des Kulturbund Schalkau und traditioneller Ausmarsch der Schützen mit der Original Bachfelder Blasmusik; 17.30 Uhr: Feierliche Königsproklamation mit musikalischer Begleitung der Original Bachfelder Blasmusik; 18.30 Uhr: Festausklang und Tanzabend mit den Sawmill Brothers; 21.30 Uhr: Abschlussfeuerwerk.