Schalkau: Nächste Woche ist Vogelschießen

Im Dorf wird Kirchweih gefeiert, in den Städten Vogelschießen, aber in Schalkau gibt es die Besonderheit, dass beides aufeinander trifft. Seit längerer Zeit gibt es nämlich zum Vogelschießen auch ein Kirmesjugendtreffen regionaler Vereine. Indessen, egal, ob Vogelschießen oder Kirchweih, beides hat etwas mit einer längeren Tradition zu tun. Beim Schalkauer Vogelschießen zählt man mittlerweile bereits das 234. seiner Art. Zwischen Donnerstag und Sonntag, 6. und 9. August, dürfte für viele Interessen etwas dabei sein.