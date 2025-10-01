„Hasi“ beschießt in hoher Schlagzahl ein zwei Quadratmeter großes Dachflächenstück mit Polyamidkugeln. Spaß an der Freud’ ist das nicht und „Hasi“ meint voll ausgeschrieben einen Hagelschlagsimulator dessen Messwerte darüber entscheiden, ob ein Versicherungsschaden in voller Höhe oder gar nicht bezahlt wird. Das Teil gleicht eher einem Metallschrank. Bei Franz Wohl & Partner Prüfmaschinen in Schalkau ist man derweil stolz auf die Maschine. „Hasi“ wie andere Erzeugnisse der Prüfmaschinenbauer in der Eisfelder Straße laufen seit dreieinhalb Jahrzehnten auf der ganzen Welt, halten Produktionslinien auf „Kurs“, helfen, Qualitäten zu prüfen und gegebenenfalls nachzujustieren.