Sie sind wieder da in der Kreisoberliga Südthüringen – die Fußballer vom FC Blau-Weiß Schalkau. Einen Spieltag vor Saisonschluss wurden die Kicker von der Katzberger Straße nun auch ganz offiziell als Meister der Kreisliga-Saison 2024/2025 von Jens Hirschfeld, Vorsitzender des Spielausschusses im Kreisfußballausschuss Südthüringen, geehrt – mit dem Meisterpokal und einem Spielball. Sich selbst beschenkten die Schalkauer mit dunkelblauen Shirts mit der Aufschrift „Kreisliga-Meister 24/25“. Am kommenden Samstag, 31. Mai, beenden die Blau-Weißen eine wirklich grandiose Saison auswärts – am Fuße der Veste Heldburg.