„Ob magische Kräfte oder böser Fluch – heuer öffnen wir das Märchenbuch“ – unter diesem zauberhaften Motto fand in diesem Jahr der Fasching des Schalkauer Kulturbunds statt. Der prunkvolle Faschingsumzug ist nicht nur ein fester Bestandteil des Terminkalenders des Vereins, sondern auch ein Höhepunkt, auf den sich die gesamte Stadtgemeinschaft das ganze Jahr über freut, aber auch jede Menge Zeit und Organisation in der Vorbereitung fordert. Am vergangenen Samstagnachmittag verwandelte sich der Straßenzug von der Goethe-Schule bis zum Rathaus in eine lebendige Märchenwelt, in der kleine und große Märchenfiguren durch die Straßen zogen. Die Teilnehmer hatten sich mit viel Kreativität, Liebe zum Detail und einer gehörigen Portion Fantasie in eine Vielzahl von Märchenfiguren verwandelt. Von schönen Prinzen und noch schöneren Prinzessinnen über schelmische Kobolde bis hin zu geheimnisvollen Zauberern – die Vielfalt der Kostüme war beeindruckend. So gab es gleich mehrere Rotkäppchen, ein männliches Schneewittchen, Neptuns Wasserwelt, Schneemänner hielten den Plusgraden stand und mehr als die uns bekannten sieben Geißlein mit ihrem Wolf ergaben ein farbenfrohes und fröhliches Bild.