Schalkau: Großes Herz für Patientinnen mit Brustkrebs

Oberarzt Rhein und Psychotherapeutin Andrea Toepfer freut das. Nicht nur, weil viele ihrer Patientinnen aus dem Raum Sonneberg, Schalkau und Eisfeld kommen, sondern weil zu ihrer Behandlung neben dem offenen Ohr und innovativer Medizin immer ganz viel Herz gehört.

Die ambulante Krebsberatungsstelle Südthüringen des Suhler SRH-Zentralklinikums bietet – neben Sprechstunden in ihrer Zentrale am Klinikum Suhl - Außensprechstunden unter anderem in der Kreisstadt in Sonneberg an. Sie unterstützt Krebserkrankte und Angehörige bei der psychischen Bewältigung ihrer Erkrankung sowie bei sozialrechtlichen Fragestellungen (wie bspw. AHB oder Behindertenausweis). Sprechstunden in Sonneberg finden nach vorheriger Anmeldung unter Tel. (03681) 35-6530 statt.

Aktion Lucia: Lesung im Coburger Ribollita und Comedy-Abend mit Anne Vogd in Sonnefeld

Der Oktober steht unter dem Motto „Licht in das Thema Brustkrebs“ bringen. Mit verschiedenen Veranstaltungen will Aktion Lucia zeigen: Brustkrebs ist behandelbar – und niemand muss allein durch diese schwere Zeit gehen.

In der Region Coburg gibt es ein starkes Netzwerk rund um das Klinikum. Es hilft Frauen mit Brustkrebs und ihren Familien – medizinisch, psychologisch und menschlich. Zwei besondere Veranstaltungen setzen in diesem Jahr

Zeichen: Am Donnerstag, 23. Oktober, sprechen im Ribollita, Steinweg 40 in Coburg, zwei Frauen über schwere Zeiten – und über Wege hinaus. Nicole Putschky-Kaiser weiß, was es heißt, wenn sich das Leben von einer auf die andere Sekunde ändert. In ihrer Lesung „Jammer nicht – lebe!“ erzählt sie offen von ihrer Angst, ihrem Schmerz – aber auch von kleinen Erfolgen und neuem Lebensmut.

Ihre Botschaft: Du darfst schwach sein – aber du darfst auch wieder stark werden. An ihrer Seite: Jutta Wülferth, erfahrene Therapeutin. Sie erklärt, warum wir so fühlen, wie wir fühlen – und zeigt Wege, mit Ängsten, Wut und Verzweiflung umzugehen. Zusammen schaffen beide Frauen einen Raum, in dem man sich verstanden fühlt. Ein Abend, der berührt und Mut macht. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, eine kostenlose Karte für Platzreservierung gibt’s im Ribollita.

Am Freitag, 24. Oktober, tritt Anne Vogd in der Sonnefelder Domäne auf die Bühne. Die Kabarettistin und Kolumnistin aus Nordrhein-Westfalen kommt mit ihrem aktuellen Comedy-Programm und bringt eine Mischung aus scharfem Witz, Alltagsbeobachtungen und einer ordentlichen Portion Selbstironie mit. Sie wurde 2016 mit dem SWR3 Comedy Förderpreis ausgezeichnet.

Sie seziert mit feinem Humor das Zeitgeschehen: klug, scharfsinnig und manchmal auch herrlich verrückt. Sie spricht über das Leben, über Familie, über Körper und Klima. Ihre Pointen sind mal leise, mal laut – immer aber treffen sie ins Schwarze. Vogd zeigt: Lachen hilft – auch in schwierigen Zeiten.

Der Erlös des Abends geht an den regionalen Hilfefonds „Aktion Lucia“. Damit werden Frauen mit Brustkrebs in der Region unterstützt. Tickets für die Comedy-Lesung mit Anne Vogd gibt es im Vorverkauf für 15 Euro bei der Touristinfo Coburg, Restkarten kosten an der Abendkasse 20 Euro. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.

Beide Veranstaltungen stehen unter der Schirmherrschaft von Kerstin Frobel-Kraft. Unterstützt wird die Aktion von vielen Partnern: dem Netzwerk SenoCura, den Gleichstellungsstellen von Stadt und Landkreis Coburg, dem mammanetz der Sana Kliniken, der Siemens Betriebskrankenkasse (SBK) und der Gesundheitsförderung des Gesundheitsamtes Coburg.