Dieser Tage fand auf dem Außengelände des Diakoniekindergartens Wirbelwind das diesjährige Sommerfest statt. Eingeladen hatten neben dem Kindergarten auch der engagierte Förderverein „Wirbelwinde“. Ein besonderer Anlass machte das Fest in diesem Jahr zu etwas ganz Besonderem: Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde ein neues Spielgerät feierlich eingeweiht. Diese bestehen aus einer Nestschaukel und einer Doppelschaukel.