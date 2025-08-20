Längst hat das Schwimmbad einen guten Ruf in Schalkau und darüber hinaus in der ganzen Region. Als besonders familienfreundliche Einrichtung wird es nicht nur von Gästen aus dem Ort frequentiert. Auch Besucher aus Sachsenbrunn und Eisfeld, Coburg und Neustadt nutzen die Angebote für alt und jung mit wachsender Begeisterung. So auch beim Schwimmbadfest, bei dem sogar Petrus den Organisatoren unter die Arme griff, indem er ihnen schönstes Badewetter bescherte. „Wir haben hier 34 Grad Celsius Lufttemperatur, dazu 22 Grad im azurblauen Wasser“ schwärmte Vereinsvorstand Falk Pfütsch bei seinem Internetauftritt in den sozialen Medien. Der Verein stellte nämlich live kleine Filmchen direkt aus dem Bad online, um noch während der Veranstaltung für selbige zu werben.