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  6. Betrunken und mit Drogen am Steuer

Flucht in Schalkau Betrunken und mit Drogen am Steuer

Mit viel Tempo auf dem Tacho nahm am Wochenende ein Jugendlicher Reißaus vor der Polizei. Die erwischte den 19-Jährigen trotzdem.

Flucht in Schalkau: Betrunken und mit Drogen am Steuer
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Eine Sonneberger Funkstreifenbesatzung bekam’s kurz nach Mitternacht am Sonntag mit einem flüchtigen Fahrer zu tun. Foto: Symbolbild/chz

In der Nacht auf Montag kam es kurz nach Mitternacht zu einer Verfolgungsfahrt zwischen der Polizei und einem 19-jährigen Autofahrer im Schaumberger Land.

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Der zunächst unbekannte Fahrer befuhr die Bleßbergstraße in der Ortslage Truckenthal. In einer Linkskurve kam er den Polizisten mit seinem Pkw auf der Fahrbahnmitte entgegen, sodass es beinahe zu einem Zusammenstoß mit dem Streifenwagen kam. Als die Beamten daraufhin eine Kontrolle durchführen wollten, flüchtete der Fahrer. Die Verfolgungsfahrt führte über Schalkau in Richtung Grümpen.

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Während der Flucht, so teilte die Landespolizeiinspektion Saalfeld am Montag mit, überschritt der Fahrer wiederholt die zulässige Höchstgeschwindigkeit, missachtete Verkehrszeichen sowie Vorfahrtsregeln und gefährdete durch seine riskante Fahrweise möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer. Nahe der Ortslage Grümpen kam der Pkw schließlich auf einer Wiese zum Stehen. Der 19-Jährige versuchte zunächst, zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch kurz darauf geschnappt werden. Seine Beifahrerin befand sich weiterhin im Fahrzeug.

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Der Grund zum Reißaus offenbarte sich den Polizisten im Nachgang: Ein Atemalkoholtest ergab bei dem jungen Mann einen Wert von über 0,4 Promille. Zudem verlief ein Drogenvortest positiv. Darüber hinaus war der 19-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Polizei ermittelt in der Folge wegen gleich mehrerer möglicher Straftaten.

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Die Verkehrsunfallzahlen im Landkreis Sonneberg haben sich 2025 wieder auf Vor-Corona-Niveau eingependelt. Im Fokus der Polizei stehen vor allem zwei Motorradstrecken.

Zeugen und mögliche Geschädigte werden jetzt gesucht. Mit einem entsprechenden Aufruf wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit: Wer durch die riskante Fahrweise des Beschuldigten gefährdet wurde oder sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer (0361) 57 43 76 100 unter Angabe der Vorgangsnummer 0267009 zu melden.