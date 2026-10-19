Flucht in Schalkau: Betrunken und mit Drogen am Steuer

Während der Flucht, so teilte die Landespolizeiinspektion Saalfeld am Montag mit, überschritt der Fahrer wiederholt die zulässige Höchstgeschwindigkeit, missachtete Verkehrszeichen sowie Vorfahrtsregeln und gefährdete durch seine riskante Fahrweise möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer. Nahe der Ortslage Grümpen kam der Pkw schließlich auf einer Wiese zum Stehen. Der 19-Jährige versuchte zunächst, zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch kurz darauf geschnappt werden. Seine Beifahrerin befand sich weiterhin im Fahrzeug.