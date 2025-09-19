Schafhaltung: Schäfer wollen mehr Verträge zur Deichpflege an Flüssen

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Schafhalter erwarten angesichts ihrer angespannten wirtschaftlichen Situation verbindliche Vereinbarungen mit dem Land zur Deichpflege durch ihre Herden. Unverständlich sei für Schäfer, dass in Thüringen die Pflege der Schutzanlagen an den Flüssen oft maschinell erfolge, sagte Uwe Erl, Zuchtleiter beim Landesverband Thüringer Schafzüchter, der dpa. In anderen Bundesländern wie Brandenburg und Sachsen-Anhalt seien die Bedingungen für die Schafhalter bei der Deichpflege besser, auch deren Bezahlung.