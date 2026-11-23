Vom Wetter lassen sich die Wollknäul auf dem noch grünen Gras nicht beeindrucken. Etwa 300 Schafe lassen es sich im Novembergrau auf der Höhe in der Nähe des Schalkauer Stadtteils Schalkau gutgehen. Schäfer Peter Kieslich schaut vom Pkw aus zu, zwei Hütehunde achten darauf, dass kein Schaf auf Abwege kommt. „Solange es möglich ist, ziehe ich herum“, sagt Kieslich, der sich ebenso wenig vom nasskalten Wetter beeindrucken lässt.