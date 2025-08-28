Schätze, Schnäppchen, Spaß: Flohmarkt-Fieber – diese Märkte lohnen sich in und um Sonneberg

Unsere Empfehlung für Sie Flohmarkt an Fasanerie Gewinner sind die Kinder Ein Flohmarkt lockte am Samstag die Besucher vors Jagdschloss Fasanerie bei Hermannsfeld. Eine Premiere.

Der Verein Schalkauer Wirbelwinde sucht derzeit noch nach Helfern rund um die Veranstaltung. Diese können sich telefonisch melden unter 036766 / 22379. Verkauft werden Baby- und Kinderkleidung in Größe 50–176, Spielsachen aller Art, Kinderbücher, CDs, DVDs, Kinderwägen, Autositze, Laufgitter, Reisebetten, Hochstühle, Buggys sowie Umstandskleidung.

Etiketten können vom 1. bis zum 25. September im Kindergarten Schalkau (Tel.: 036766 / 22379), Tip-Top Möbel Schalkau, (Tel.: 036766 / 20525) sowie im Friseursalon „Sell“ in Schalkau (Tel.: 036766 / 82072) erworben und abgeholt werden.

Gaumenfreunden im Spielzeugmuseum

Im Rahmen des Stadt- und Museumsfestes, das sich am Wochenende (27. und 28. September) in der Sonneberger Innenstadt abspielen wird, hat sich ebenfalls ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Dazu zählt auch ein Kinder-Straßen-Flohmarkt am Samstag entlang der Beethovenstraße.

Von 13 bis 17 Uhr verwandelt sich die Straße in eine lebendige Tauschbörse voller Überraschungen, Kreativität und fröhlichem Treiben. Jede Verkaufsfläche misst drei Meter auf dem Gehweg – eigene Tische oder Decken sind gern gesehen, um das Verkaufsabenteuer noch gemütlicher zu machen. Für die Teilnahme fallen keine Standgebühren an – eine kurze Anmeldung per E-Mail an kontakt@deutschesspielzeugmuseum.de bis zum 22. September genügt, damit alles reibungslos läuft. Das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz: Der Getränkestand Keil sowie der Sonneberger Museums- und Geschichtsverein sorgen mit regionalen Spezialitäten für Gaumenfreuden. Für süße Momente zwischendurch ist Stefanie Müller mit ihrem Softeis und leckeren Süßigkeiten zuständig.

Falls jemand einen Flohmarkt oder einen Basar anzukündigen hat, der noch im Jahr 2025 stattfindet und in dieser Auflistung keine Berücksichtigung gefunden hat, kann sich diesbezüglich an die Sonneberger Lokalredaktion per E-Mail lokal.sonneberg@freies-wort.de oder telefonisch 03675 / 893880 wenden.