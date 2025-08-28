 
  Region
  Sonneberg/Neuhaus

  Flohmarkt-Fieber – diese Märkte lohnen sich in und um Sonneberg

Flohmarkt-Fieber – diese Märkte lohnen sich in und um Sonneberg

Adam Fox

Adam Fox

Ein Flohmarkt ist mehr als nur ein Ort zum Kaufen und Verkaufen – er ist eine kleine Reise durch Geschichten, Erinnerungen und Überraschungen.

 
Schätze, Schnäppchen, Spaß: Flohmarkt-Fieber – diese Märkte lohnen sich in und um Sonneberg
1
Blick auf den Flohmarkt im G-Haus. Im Herbst findet dieser wieder vor Ort statt. Foto: Thomas Schwämmlein

Schon früh am Morgen füllen sich in den Hallen und Ständen die Stände. Immer wieder vernimmt man Stimmengewirr sowie das Klappern von Kisten. Durch die Nase zieht meist ein Duft aus frisch gebrühtem Kaffee und selbst gebackenen Waffeln, die auf Wunsch mit Puderzucker bestäubt werden. Auf den Tischen findet man ein Sammelsurium aus zerlesenen Büchern, Schallplatten und Porzellan mit feinen Mustern.

Nach der Werbung weiterlesen

Wer Flohmarkt-Fan ist bzw. sich auf Schatzsuche befindet, der sollte sich in seinem Kalender mal den ein oder anderen Termin vormerken. Eine Reise wert ist sicherlich auch der Kinder-Kleider-Basar in Steinheid. Im Mittelpunkt stehen dabei der Kauf und Verkauf von Baby- und Kinderkleidung für die anstehende Herbst- und Wintersaison. Der Basar findet am Samstag, 6. September, von 9 bis 12 Uhr in der Mehrzweckhalle am Markt statt. Schwangere können diesen bereits ab 8.30 Uhr betreten. Vom Gesamterlös kommen 15 Prozent dem Förderverein der Grundschule Steinheid zugute. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Waren unbeschädigt gewaschen sowie rauch- und tierhaarfrei sein sollen. Unterwäsche ist nicht zugelassen.

Flohmarkt-Premiere in Lauscha

Gleichermaßen will die Stadt Lauscha am 6. September einen Flohmarkt realisieren, der zudem seine Premiere feiern wird. Ort des Handels ist die Sommerrodelbahn am südlichen Ortseingang von Ernstthal. Lauschaer und Ernstthaler können sich gerne noch als private Anbieter anmelden. Natürlich sind auch private Haushalte von außerhalb der Glasstadt willkommen. Nur gewerbliche Händler sind nicht zugelassen.

Unsere Empfehlung für Sie

Puppenfest: Wenn Spielzeug verbindet

02.06.2025 16:00 Puppenfest Wenn Spielzeug verbindet

Der Sonneberger Trödelmarkt war nicht nur ein Treffpunkt der Spielwarenfans, sondern auch ein Ort zum Austauschen. Zwei weit gereiste Sammler haben dem Hobby einiges zu verdanken.

Der Straßenflohmarkt ist von 10 bis 17 Uhr geplant. Sollte vorab bereits starker Regen angesagt sein, will man versuchen, den Termin zu verschieben, heißt es aus dem Rathaus. Die Standfläche ist auf maximal drei Meter je Händler beschränkt. Tische zur Auslage der angebotenen Artikel sind selbst mitzubringen. Es werden keine Gebühren erhoben. Allerdings wird vorab um Anmeldung bei der Touristinformation Lauscha gebeten, per E-Mail an touristinfo@lauscha.de oder telefonisch unter 036702 / 22944.

Trödelmarkt-Herbst am Alten ZOB

Das Wochenende darauf geht es in Sonneberg mit dem Trödelmarkt nahtlos weiter. Am Alten Busbahnhof, wo zukünftig die neue Polizeiinspektion entstehen soll, wird am Samstag, 13. September, ab 7 Uhr morgens aufgebaut. Bis 16 Uhr kann man sich mit allerlei Waren eindecken. Flohmarktgänger können sich bei Gelegenheit schon mal für den gleichen Ort drei weitere Termine – immer samstags – in den Kalender notieren: 18. Oktober, 1. und 15. November. Bei Rückfragen kann man sich bei Veranstalter Kay Freyer (Tel. 09568 / 89458) melden.

Wer dachte, das dritte September-Wochenende bliebe ohne Flohmarkt, der hat die Rechnung ohne die „Wolke 14“ gemacht. Am Samstag, 20. September, findet dort von 8 bis 14 Uhr der Flohmarkt statt.

Unsere Empfehlung für Sie

Terminkalender: Trödelmärkte locken Schnäppchenjäger

15.05.2025 16:00 Terminkalender Trödelmärkte locken Schnäppchenjäger

In dem kommenden Monaten lädt die Region wieder zu diversen Flohmärkten ein. Ob Sonneberg, Coburg oder Judenbach, hier kommen Besucher auf ihre Kosten. Ein Überblick.

Der Anbieter „Bernhardt´s Flohmärkte“ organisiert auf dem Sportplatz Wildenheid am Samstag, 20. September, von 10 bis 17 Uhr einen Treffpunkt der Raritäten. Der Eintritt ist frei. Ein Feld (vier mal fünf Meter) kostet 20 Euro.

Noch in diesem Jahr bietet der gleiche Anbieter in der Neustädter Frankenhalle an den Sonntagen, 2. November und 14. Dezember, von 14 bis 18 Uhr Flohmärkte an. Der Eintritt kostet hier jeweils einen Euro. Ein Tisch kostet hier für den Verkäufer zwölf Euro.

Auch in Sonneberg verlangt „Bernhardt´s Flohmärkte“ einen Euro Eintritt. Der diesjährige Termin findet am Samstag, 4. Oktober, von 14 bis 18 Uhr statt. Bei allen Veranstaltungen ist für das leibliche Wohl gesorgt. Hier kostet der Tisch zwölf Euro. Bei selbstmitgebrachten Tischen wird je laufendem Meter acht Euro fällig. Der Veranstalter weist darauf hin, dass diese nur im kleinen Saal platziert werden können. Anmeldungen und Reservierungen (nur mit Vorkasse) werden telefonisch (0171 7583915) entgegengenommen.

Schwangeren-Shopping in Schalkau

Der Spätsommer neigt sich mit gleich zwei Märkten dem Ende zu. In der Staatlichen Gemeinschaftsschule Schalkau (Georgstraße 11) findet am Freitag, 26., und Samstag, 27. September, der Baby- und Kinderbasar statt. Zum „Late-Night-Shopping“ können Schwangere – auch mit Begleitperson – die Räumlichkeiten ab 20 Uhr aufsuchen. Am Samstag können alle Schau- und Kauflustigen den Basar von 9 bis 11.30 Uhr besuchen.

Unsere Empfehlung für Sie

Flohmarkt an Fasanerie: Gewinner sind die Kinder

04.05.2025 13:25 Flohmarkt an Fasanerie Gewinner sind die Kinder

Ein Flohmarkt lockte am Samstag die Besucher vors Jagdschloss Fasanerie bei Hermannsfeld. Eine Premiere.

Der Verein Schalkauer Wirbelwinde sucht derzeit noch nach Helfern rund um die Veranstaltung. Diese können sich telefonisch melden unter 036766 / 22379. Verkauft werden Baby- und Kinderkleidung in Größe 50–176, Spielsachen aller Art, Kinderbücher, CDs, DVDs, Kinderwägen, Autositze, Laufgitter, Reisebetten, Hochstühle, Buggys sowie Umstandskleidung.

Etiketten können vom 1. bis zum 25. September im Kindergarten Schalkau (Tel.: 036766 / 22379), Tip-Top Möbel Schalkau, (Tel.: 036766 / 20525) sowie im Friseursalon „Sell“ in Schalkau (Tel.: 036766 / 82072) erworben und abgeholt werden.

Gaumenfreunden im Spielzeugmuseum

Im Rahmen des Stadt- und Museumsfestes, das sich am Wochenende (27. und 28. September) in der Sonneberger Innenstadt abspielen wird, hat sich ebenfalls ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Dazu zählt auch ein Kinder-Straßen-Flohmarkt am Samstag entlang der Beethovenstraße.

Unsere Empfehlung für Sie

Antik-Markt: Im Land der Stehrümchen

18.04.2025 12:00 Antik-Markt Im Land der Stehrümchen

Stöbern in alten Sachen: Flohmarkt-Besuche begeistern viele Menschen. Wenn dann noch Leute wie „80-Euro-Waldi“ für Stimmung sorgen, gibt es kein Halten mehr.

Von 13 bis 17 Uhr verwandelt sich die Straße in eine lebendige Tauschbörse voller Überraschungen, Kreativität und fröhlichem Treiben. Jede Verkaufsfläche misst drei Meter auf dem Gehweg – eigene Tische oder Decken sind gern gesehen, um das Verkaufsabenteuer noch gemütlicher zu machen. Für die Teilnahme fallen keine Standgebühren an – eine kurze Anmeldung per E-Mail an kontakt@deutschesspielzeugmuseum.de bis zum 22. September genügt, damit alles reibungslos läuft. Das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz: Der Getränkestand Keil sowie der Sonneberger Museums- und Geschichtsverein sorgen mit regionalen Spezialitäten für Gaumenfreuden. Für süße Momente zwischendurch ist Stefanie Müller mit ihrem Softeis und leckeren Süßigkeiten zuständig.

Falls jemand einen Flohmarkt oder einen Basar anzukündigen hat, der noch im Jahr 2025 stattfindet und in dieser Auflistung keine Berücksichtigung gefunden hat, kann sich diesbezüglich an die Sonneberger Lokalredaktion per E-Mail lokal.sonneberg@freies-wort.de oder telefonisch 03675 / 893880 wenden.