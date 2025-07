Die Ortsgruppe Deutscher Schäferhundeverein Altenfeld richtet zum zweiten Mal in Altenfeld eine Landesgruppenzuchtschau aus. Es ist nicht irgendeine Schau. Wer daran teilnimmt, hat Altenfeld als Zwischenstation auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in Nürnberg gewählt. Wer zur Weltmeisterschaft seinen Hund präsentieren will, kommt an einer Teilnahme an einer Landesgruppenzuchtschau nicht vorbei. Deshalb rechnen Marco Metzeroth und seine Vorstandsmitglieder mit etwa 200 Schäferhunden aus 15 Ländern. Aus dem Verein selber mit seinen 20 Mitgliedern werden es drei bis fünf Hunde sein, die auf die Weltmeisterschaft im September vorbereitet werden.