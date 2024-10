Schäferei 28 Thüringer Schäfereibetriebe tragen "Weidewonne"-Label

Mobile Naturschützer auf vier Beinen

Zu dem Projekt gehört auch eine spezielle "Landschaftspflegeherde" aus rund 120 Schafen und 30 Ziegen für sehr kleine und entlegene Flächen in Naturschutzgebieten. Jährlich werden so dem Ministerium zufolge bislang rund 26 Hektar wertvolle Naturschutzflächen mit Vorkommen seltener Pflanzen- und Tierarten im Ilm-Kreis beweidet. Die Landschaftspflegeherde ist mobil, die Weidetiere werden per Anhänger zu den Naturschutzflächen gefahren.