Schädlinge Schwärmflüge haben begonnen - Borkenkäferbäume sofort fällen

München (dpa/lby) - Angesichts der ausschwärmenden Borkenkäfer sind Bayerns Forstbesitzer dazu aufgerufen, befallene Bäume umgehend aus dem Wald zu holen. "Wer jetzt konsequent die Borkenkäfer bekämpft, kann entscheidend dazu beitragen, die weitere Ausbreitung im Jahresverlauf wirksam einzudämmen", betonte Siegfried Jäger vom bayerischen Bauernverband. "Ohne rechtzeitige Entnahme einer Borkenkäferfichte werden im Umfeld bis zu zwanzig weitere Fichten befallen. Jede aufgearbeitete und aus dem Wald verbrachte Borkenkäferfichte zählt!"