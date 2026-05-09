Schädlinge Schwärmflüge haben begonnen - Borkenkäferbäume sofort fällen

Zugleich hatten die Staatsforsten betont, dass die Entwicklung der Niederschläge entscheidend für die bevorstehende Borkenkäfersaison sein wird. "Eine gute Wasserversorgung der Fichten ist das A und O für deren Widerstandskraft gegen die Angriffe von Borkenkäfern", hieß es. Darüber hinaus ist das Suchen und Finden befallener Bäume in den Herbst- und Wintermonaten enorm wichtig, da die Borkenkäfer zu einem großen Teil unter der Rinde der Bäume überwintern. Wenn die Rinde herunterfällt, wandern die Borkenkäfer in den Boden - und sind nicht mehr greifbar.