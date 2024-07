Auch in Bayern verlagere sich das Borkenkäfer-Aufkommen "so langsam nach oben", sagt Tobias Frühbrodt von der Abteilung Waldschutz. "Im Bayerischen Wald haben wir derzeit sehr viel Befall, definitiv rauf bis 1000 Meter. Im alpinen Wald in Südbayern ist es aber noch keine Massenvermehrung, da wir am Alpenrand höhere Niederschläge haben." In Österreich aber gebe es Borkenkäfer auch deutlich über 1000 Meter, bis auf 1600 Meter hoch.

Mischwälder statt Monokulturen

Müssen wir uns also, abgesehen vielleicht von ein paar Bergwäldern in Hochlagen, an eine Zukunft ohne Fichten gewöhnen? "Man will und wird sie nicht ausrotten", sagt Rudolph von den Niedersächsischen Landesforsten. "Aber sie wird nicht mehr in Monokulturen außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets stehen."

Johannes Schmitt, Geschäftsführer beim Deutschen Forstwirtschaftsrat, sagt Ähnliches: "Wir erachten die Fichte als Reinbestand gar nicht mehr als sicher. Nur in geringen Prozent im Mischbestand hat sie eine Zukunft." In so einem Wald in der Höhe könnten - je nach Lage - zum Beispiel Weißtanne, Bergahorn, Eberesche, Buche, Traubeneiche, Douglasie, Lärche und auch Fichte stehen.

Ein Problem ist, dass Waldumbau lange dauert. "Ein Baum wächst eben mehrere Jahrzehnte", erklärt Schmitt. Deswegen, ergänzt Rudolph, lasse man erst mal jede Fichte stehen, der es gut gehe. "Jeder lebende Fichtenbaum wirft noch Schatten, wir sind dankbar um jeden alten Baum, der noch ein paar Jahre durchhält."