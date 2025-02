Das aktuelle winterliche Hochdruckwetter hat in weiten Teilen Thüringens für eine erhöhte Luftbelastung gesorgt, Schadstoffe hängen in den unteren Luftschichten fest. Im Umweltportal Thüringen, betrieben vom Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, werden die Luftmessdaten vom Mittwoch als mäßig (Meiningen-Dreißigacker, Suhl und Hummelshain im Saale-Holzland-Kreis), überwiegend jedoch als schlecht bewertet. Lediglich am Bornhügel in Neuhaus am Rennweg wurden am Mittwoch gute Werte gemessen.