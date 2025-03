Abensberg (dpa/lby) - Ein technischer Defekt soll nach ersten Erkenntnissen der Polizei den Brand eines Hackschnitzellagers in Niederbayern ausgelöst haben. Am Sonntag brach im Blockheizkraftwerk eines landwirtschaftlichen Betriebs in Abensberg (Landkreis Kelheim) das Feuer aus, bei dem ein Schaden in Millionenhöhe entstand, wie die Polizei mitteilte.