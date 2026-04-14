Schaden: Bagger beschädigt Gasleitung - Evakuierung in Greußen

Greußen (dpa/th) - Bei Bauarbeiten mit einem Bagger ist in Greußen (Kyffhäuserkreis) eine Gasleitung in der Nähe einer Schule beschädigt worden. Es sei Gas ausgetreten, was eine Evakuierung angrenzender Häuser notwendig mache, teilte die Polizei mit. Rund 100 Menschen sind davon betroffen, darunter fünf Kinder, wie eine Sprecherin des Landratsamtes sagte. Sie kamen zunächst provisorisch im Feuerwehrgerätehaus unter, wo sie das Ende der Leitungsreparatur abwarten. Diese begann am späten Nachmittag. Die Arbeiten könnten umfangreicher ausfallen, so die Sprecherin.