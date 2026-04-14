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Schaden Bagger beschädigt Gasleitung - Evakuierung in Greußen

Einsatz nach Leck in Gasleitung: Im nordthüringischen Greußen müssen mehrere Häuser nach einem Gasaustritt evakuiert werden.

Schaden: Bagger beschädigt Gasleitung - Evakuierung in Greußen
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Evakuierung nach einem Gasaustritt in Greußen notwendig. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Greußen (dpa/th) - Bei Bauarbeiten mit einem Bagger ist in Greußen (Kyffhäuserkreis) eine Gasleitung in der Nähe einer Schule beschädigt worden. Es sei Gas ausgetreten, was eine Evakuierung angrenzender Häuser notwendig mache, teilte die Polizei mit. Rund 100 Menschen sind davon betroffen, darunter fünf Kinder, wie eine Sprecherin des Landratsamtes sagte. Sie kamen zunächst provisorisch im Feuerwehrgerätehaus unter, wo sie das Ende der Leitungsreparatur abwarten. Diese begann am späten Nachmittag. Die Arbeiten könnten umfangreicher ausfallen, so die Sprecherin.

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Anwohner wurden aufgefordert, den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen. Das betroffene Gebiet dürfe derzeit nicht betreten und befahren werden. Fenster sollten geschlossen bleiben, Lüftungs- und Klimaanlagen abgeschaltet werden, keine Zigarettenkippen oder Streichhölzer weggeworfen werden. 

Die Polizei appellierte an nicht betroffene Einwohner, gefährdete Personen vorübergehend bei sich aufzunehmen.