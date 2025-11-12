Sie treiben keinen Sport mit Ball, Rad oder sonst einem Gerät – ihre „Sportgeräte“ sind 32 Figuren auf 64 Feldern. Gemeint sind die Schachspieler. Schach ist weit mehr als ein Spiel. Es schult strategisches Denken, Konzentration und Gedächtnis – und gilt seit Jahrhunderten als Sinnbild für menschliche Intelligenz und Kreativität. Darüber hinaus verbindet es Menschen – in Vereinen und Turnieren entstehen Gemeinschaften, in denen der Denksport gepflegt wird. Seit den 1970er Jahren hat auch die Technik ihre Spuren hinterlassen. Leistungsstarke Computer haben den Wettstreit zwischen Mensch und Maschine zu einem spannenden Kapitel der Schachgeschichte gemacht.