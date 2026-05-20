Bei den Thüringer Einzelmeisterschaften der Jugend in Naumburg war der SK Theaterstadt Meiningen mit zwei Nachwuchsspielern vertreten. Im Euroville Jugend- und Sporthotel wurden in sieben Runden die besten jungen Schachspieler Thüringens ermittelt. Für Meiningen gingen Kimi Katzmann in der Altersklasse U 16 und Moritz Schilling in der U 14 an den Start. An ihrer Seite waren dabei als Trainer Jannik Webel und FIDE-Meister Richard Scheftlein.