In Frankenheim fand auch in dieser Adventszeit wieder das inzwischen schon zur schönen Tradition gewordene Nikolaus-Schachturnier der Kinder aus der Rhön statt. Und auch wenn es einige Zeit nach dem Nikolaus-Tag über die Bühne ging, konnten Zuschauer und Betreuer mit großer Freude verfolgen, wie die jungen Spielerinnen und Spieler Strategie, Taktik und Konzentration auf den 64 Feldern des Schachbretts unter Beweis stellten.