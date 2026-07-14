Schach: Dresden richtet Deutschen Schachgipfel aus

Dresden (dpa/sn) - Dresden richtet ab Donnerstag (16. Juli) den Deutschen Schachgipfel aus. Dabei werden bis 26. Juli insgesamt 13 Turniere ausgetragen, wie der Veranstalter mitteilte. Der Gipfel vereint Spitzen- und Breitensport: Neben den Titelkämpfen der nationalen Elite finden die Deutschen Meisterschaften der Senioren, nationale Blitz- und Schnellschachwettbewerbe sowie das Finale der Deutschen Schach-Amateurmeisterschaft statt - mit über 300 qualifizierten Finalistinnen und Finalisten aus ganz Deutschland.