Schach: Dresden richtet Deutschen Schachgipfel aus

Vielfältiges Rahmenprogramm für Fans

Parallel zu den Wettkämpfen erwarte das Publikum bei freiem Eintritt ein vielfältiges Rahmenprogramm. Am kommenden Samstag wird der Schachgipfel zum Treffpunkt von Fans, Neugierigen und Familien gleichermaßen. Dann soll sich das Gelände des Internationalen Congress Centers in ein riesiges Schachbrett verwandeln. "Wer gedacht hat, Schach sei nur etwas für die ruhigen Turniersäle, wird hier eines Besseren belehrt: Mitmachformate, Ausstellungen, Live-Kommentare und Simultanpartien mit einem Großmeister machen den Schachgipfel zum offenen Stadtfest", hieß es.