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Schach Dresden richtet Deutschen Schachgipfel aus

In Dresden werden in den kommenden Tagen viele Könige zu Fall kommen - auf dem Schachbrett. Der Deutsche Schachgipfel umfasst 13 Turniere. Auch unter freiem Himmel wird gespielt.

Schach: Dresden richtet Deutschen Schachgipfel aus
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Dresden richtet vom 16. bis 26. Juli den Deutschen Schachgipfel aus. (Symbolbild) Foto: Peter Gercke/dpa

Dresden (dpa/sn) - Dresden richtet ab Donnerstag (16. Juli) den Deutschen Schachgipfel aus. Dabei werden bis 26. Juli insgesamt 13 Turniere ausgetragen, wie der Veranstalter mitteilte. Der Gipfel vereint Spitzen- und Breitensport: Neben den Titelkämpfen der nationalen Elite finden die Deutschen Meisterschaften der Senioren, nationale Blitz- und Schnellschachwettbewerbe sowie das Finale der Deutschen Schach-Amateurmeisterschaft statt - mit über 300 qualifizierten Finalistinnen und Finalisten aus ganz Deutschland.

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Vielfältiges Rahmenprogramm für Fans

Parallel zu den Wettkämpfen erwarte das Publikum bei freiem Eintritt ein vielfältiges Rahmenprogramm. Am kommenden Samstag wird der Schachgipfel zum Treffpunkt von Fans, Neugierigen und Familien gleichermaßen. Dann soll sich das Gelände des Internationalen Congress Centers in ein riesiges Schachbrett verwandeln. "Wer gedacht hat, Schach sei nur etwas für die ruhigen Turniersäle, wird hier eines Besseren belehrt: Mitmachformate, Ausstellungen, Live-Kommentare und Simultanpartien mit einem Großmeister machen den Schachgipfel zum offenen Stadtfest", hieß es.

Schachboxer schlagkräftig in Aktion

Auch Akteure in der Disziplin Schachboxen sind am Start. Dahinter verbirgt sich eine Kampfsportart, die Schach und Boxen miteinander verbindet. Die Kämpfer treten abwechselnd in Schach- und Boxrunden gegeneinander an. Ein weiterer Höhepunkt lockt schon an diesem Donnerstag: Dann wird der Große Garten zum Schauplatz für das Königsspiel.

Dresden in diesem Jahr Schachhauptstadt

Dresden trägt in diesem Jahr den Titel Schachhauptstadt und feiert ein Doppeljubiläum. Vor 150 Jahren wurde der Dresdner Schachverein gegründet. Vor 100 Jahren fand hier zudem der Schachkongress statt. Dresden ist die Heimatstadt von Großmeister Wolfgang Uhlmann (1935-2020). Er gilt als Schachlegende der DDR, gewann elfmal die Landesmeisterschaft und vertrat sein Land genauso oft bei Schacholympiaden. Um 1970 zählte er zur Weltspitze, schaffte es sogar ins Kandidatenturnier um die Weltmeisterschaft.