Die Schachfreunde des SV Gehren blicken auf eine erfolgreiche Verbandsrunde in der Saison 2025/26 zurück. In der 1. Bezirksklasse Mitte wurde nach neun Mannschaftskämpfen ein guter Mittelfeldplatz mit ausgeglichener Punktebilanz belegt. Hier konnten gegen die Zweitvertretungen des SV Ilmenau und des ESV Lok Sömmerda sowie gegen Empor Erfurt überzeugende Mannschaftssiege erzielt werden. Mit der SG Geschwenda/Frankenhain und dem SV Turm Erfurt IV wurden die Punkte geteilt. Dagegen setzte es in den beiden Nachbarduellen mit Staffelprimus Blau-Weiß Stadtilm II und dem TSV Plaue denkbar knappe Niederlagen. Lediglich von den Denksportlern des USV Erfurt wurden den Gehrenern ihre schachlichen Grenzen aufgezeigt.