Die Mittelthüringer vom KSV 1978 Hopfgarten hatten sich nach der letztjährigen Klatsche im Keller des Steinacher Stadions mächtig was vorgenommen. Kaum hatte der Schiedsrichter die Bahnen frei gegeben, gerieten die Brunnenstädter sofort in große Bedrängnis. Nico Queck agierte im Startpaar zum wiederholten Mal ruhig und besonnen, wobei er gegen den Gästestartspieler chancenlos blieb und erst auf der Schlussbahn einige Kegel zurückgewinnen konnte.