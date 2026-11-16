Was heißt Präsi? – Peinlich, reinlich, äußerst selten intelligent. So klingt es, wenn zum Faschingsauftakt die Slusia alias Jenny Lautensack den SCC-Präsi definiert. Jenny Lautensack darf das, sie darf den 1,94 Meter hohen Repräsentanten des Vereins auch als Fischstäbchen bezeichnen. Schließlich war sie selbst auch schon als Vorsitzende vorn dran. Aber wie kommt ein Karnevalsverein zu seinem Präsi? Da ist es wieder die Jenny, die spontan sagt: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort – Zack Präsident.