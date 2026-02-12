SCC Bad Liebenstein: Herzog Georg II. als Karnevalsprinz

Weiter ging es dann im Programm mit dem Showtanz der Zappelfüße aus Langenfeld und die MKC-Twisters brachten kurz vor der Zielgeraden noch einmal richtig Stimmung in die Narrhalla.

Tim Wißler versprach im vergangenen Jahr, dass die ausgeschiedenen Gardetänzerinnen im nächsten Jahr in einer anderen Formation die Bühne wieder betreten. So vertanzte die neugegründete Showtanzgruppe Glitter Gören, wie Ellen Franz im Traum von einer Party-Nacht auf Mallorca träumte.

Danach präsentierte Präsident Tim als Regisseur dem Publikum seine Bütt, in der er nicht nur Schauspieler und einen Ort für sein neues Theaterstück suchte, sondern auch, um was es in der Inszenierung gehen soll.

Der letzte Auftritt der Melsunger Karnevalisten war der Mariechentanz von Hanna Friedrich. Und bevor das große Finale startetet, tanzten die Rhythmus Rebellen über die Bühne. Die Gruppe gründete sich im letzten Jahr neu und tanzte dort noch zu sechst. Da im Publikum der Tanz so gut ankam, bekamen sie reichlich Zuwachs. In diesem Jahr zeigten sie, dass Herzog Georg II. den Grundstein für die heutigen Musicals errichtete. Auch diesmal durften sie die Bühne nicht ohne Zugabe verlassen.

Zum Abschluss des Abends sprach Tim noch einmal einen großen Dank an alle Helfer aus, die auch in diesem Jahr wieder das Wochenende so großartig gemacht haben. Alle Aktiven und das Publikum sangen gemeinsam den Surborn-Schlager, die Tanzfläche war eröffnet und es wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

„Lassen wir uns überraschen“

„Die Surbörner Karnevalisten bedanken sich auf diesem Weg noch einmal bei allen Helfern, Sponsoren, der Bundeswehr, der Technik, den DJs, den Gastvereinen, den Gästen, dem Publikum. Und ein besonderer Dank geht an Ralf ,Hütte’ Hüttner aus Erfurt für das Organisieren des Bodenbelags. Es waren zwei wundervolle Abende mit ausverkaufter Narrhalla, die Vorfreude auf nächstes Jahr ist schon groß, und lassen wir uns überraschen, welches Motto in der nächsten Session im Mittelpunkt stehen wird“, heißt es in einer Mitteilung des SCC.