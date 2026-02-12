 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Bad Salzungen

  6. Herzog Georg II. als Karnevalsprinz

SCC Bad Liebenstein Herzog Georg II. als Karnevalsprinz

44 Jahre Karneval in Surborn – da wurde in der Narrhalla kräftig gefeiert. Viele Highlights wurden präsentiert. Und ein Ex-Prinzenpaar überreichte ein leckeres Geschenk.

SCC Bad Liebenstein: Herzog Georg II. als Karnevalsprinz
1
Zum karnevalistischen Jubiläum gab es ein Programm mit vielen Highlights. Foto: Verein

Nach seiner erfolgreichen Premiere im letzten Jahr in der Sporthalle der Regelschule „Altensteiner Oberland“ in Bad Liebenstein veranstaltete der Surbörner Carneval Club (SCC) auch in diesem Jahr in dieser Narrhalla sein Karnevalswochenende. Mit Bezug auf den 200. Geburtstag von Herzog Georg II. feierten die Surbörner Karnevalisten unter dem Motto „Der SCC samt Prinzenpaare feiert Herzog Georg 200 Jahre“. Dies war jedoch nicht das einzige Jubiläum, welches gefeiert wurde, auch der SCC selber konnte ein karnevalistisches Jubiläum feiern: 44 Jahre Karneval in Surborn.

Nach der Werbung weiterlesen

Fremdensitzung mit vielen Gästen

Da in den vergangenen zwei Jahren die Fremdensitzungen sehr guten Anklang fanden, hat der SCC auch in diesem Jahr daran festgehalten und viele befreundete Vereine eingeladen. Es wurde ein buntes Programm gestaltet mit Auftritten vom SFKK aus Steinbach, dem SKV aus Schweina, dem TSV Barchfeld, dem KCK aus Kloster, dem Dermbacher Carneval Club, dem Flöher Kirmes- und Karnevalsverein und Gästen aus Völkershausen sowie Darbietungen aus dem eigenen Verein. Zu Gast waren außerdem der BKC aus Barchfeld und der DKC aus Dorndorf.

Großes Geheimnis gelüftet

Einen Tag nach der erfolgreichen Fremdensitzung wurde die herzogliche Galasitzung gefeiert. Pünktlich um 19.31 Uhr zog der Vorstand samt Gefolge in die Narrhalla ein und Präsident Tim Wißler gab nach der Begrüßung die Bühne frei für einen Abend ohne Sorgen und Probleme des Alltags.

Herzog Georg II. und seine Frau Charlotte ziehen in die Surborner Narrhalla ein. Foto: Verein

Zu allererst wurde ein großes Geheimnis gelüftet – das Prinzenpaar der 44. Session betrat die Bühne. Es waren niemand Geringeres als Herzog Georg II. (Torsten Betker) mit seiner Frau Charlotte (Diane Betker), sie wurden vom Publikum mit großem Applaus empfangen.

Motto-Ideen gefragt

Bevor das Programm begann, bekam das Publikum in diesem Jahr die Aufgabe, Ideen für das Motto der 45. Session aufzuschreiben. Der „Erfinder“ des dann daraus gewählten Mottos bekommt als Gewinn zwei Freikarten für das nächste Jahr.

Glänzende Auftritte

Die Auftritte der Kindergarde und der Minis des SCC bewiesen gleich zu Anfang, dass der Surbörner Carneval Club sich keine Gedanken um den Nachwuchs machen muss. Darauf folgte der erste Gastauftritt der Freunde vom Melsunger Karneval Club, die Garde mit ihrem Marschtanz.

Der erste Wortbeitrag des Abends stammte von der Bürgermeisterin der Stadt Bad Liebenstein, Susanne Rakowski, die von der Nachricht sprach, die ihr Herzog Georg schrieb.

Danach folgte ein Highlight des Abends: Die Tanzmariechen Hannah, Charlotte und Mathilda zeigten mit ihrem Medley eine perfekte Tanzdarbietung. Die Teenies, die wie auch die Kindergarde und die Minis von Diane Betker trainiert werden, präsentierten ihren Tanz und Präsident Tim betonte, dass der Weg zur Garde des SCC nicht mehr weit ist.

Unsere Empfehlung für Sie

Was geht beim Fasching und was nicht?

12.02.2026 08:24 Benimmregeln für die Fünfte Jahreszeit Was geht beim Fasching und was nicht?

Bützchen nur auf die Backe, Polonaisen im Vollsuff nur im Rheinland, Spaßbremsen bleiben draußen. Ein paar Benimmregeln für die „dollen“ Tage während des Faschings.

Mit großer Freude wurden Bit und Christian aus Treffurt begrüßt, die jedem im Publikum mit ihren Liedern ein Lachen entlocken konnten. Der Showtanz der Melsunger brachte das Publikum in Urlaubsstimmung und der Tanz der Garde des SCC bewies, dass sie auch in neuer Zusammenstellung eine grandiose Darbietung auf die Bühne bringen können. Dass ein Panda mit einem Pudel perfekt zusammen tanzen kann, zeigten die Hupfdohlen mit ihrem Tanz, in wundervollen Kostümen. Der nächste Auftritt wurde erst zur Generalprobe ins Programm aufgenommen, da dort Hanna Kaiser und Nora Weper ihren eigens choreografierten Tanz für den Schulfasching auf der Bühne des SCC geübt haben und der Präsident davon so begeistert war.

Ehemalige Prinzenpaare begrüßt

Zur Gästebegrüßung kamen die anwesenden Vereine, Bürgermeisterin Susanne Rakowski und Landrat Michael Brodführer auf die Bühne. Außerdem lud Tim Wißler, nach langer Recherche, die ehemaligen Prinzenpaare aus 44 Jahren SCC-Geschichte ein , welche ebenfalls auf der Bühne begrüßt wurden. Nach einer Rede des Landrats, die Dank KI möglich war, und einer Tanzrunde der Prinzenpaare und des Publikums auf und vor der Bühne bekam der Präsident des SCC vom Prinzenpaar aus dem Jahr 1984, Prinzessin Kerstin I. und Prinz Werner I., eine sehr leckere Motivtorte überreicht, die mit Bildern des Jahres 1984 versehen war.

Weiter ging es dann im Programm mit dem Showtanz der Zappelfüße aus Langenfeld und die MKC-Twisters brachten kurz vor der Zielgeraden noch einmal richtig Stimmung in die Narrhalla.

Tim Wißler versprach im vergangenen Jahr, dass die ausgeschiedenen Gardetänzerinnen im nächsten Jahr in einer anderen Formation die Bühne wieder betreten. So vertanzte die neugegründete Showtanzgruppe Glitter Gören, wie Ellen Franz im Traum von einer Party-Nacht auf Mallorca träumte.

Danach präsentierte Präsident Tim als Regisseur dem Publikum seine Bütt, in der er nicht nur Schauspieler und einen Ort für sein neues Theaterstück suchte, sondern auch, um was es in der Inszenierung gehen soll.

Der letzte Auftritt der Melsunger Karnevalisten war der Mariechentanz von Hanna Friedrich. Und bevor das große Finale startetet, tanzten die Rhythmus Rebellen über die Bühne. Die Gruppe gründete sich im letzten Jahr neu und tanzte dort noch zu sechst. Da im Publikum der Tanz so gut ankam, bekamen sie reichlich Zuwachs. In diesem Jahr zeigten sie, dass Herzog Georg II. den Grundstein für die heutigen Musicals errichtete. Auch diesmal durften sie die Bühne nicht ohne Zugabe verlassen.

Zum Abschluss des Abends sprach Tim noch einmal einen großen Dank an alle Helfer aus, die auch in diesem Jahr wieder das Wochenende so großartig gemacht haben. Alle Aktiven und das Publikum sangen gemeinsam den Surborn-Schlager, die Tanzfläche war eröffnet und es wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

„Lassen wir uns überraschen“

„Die Surbörner Karnevalisten bedanken sich auf diesem Weg noch einmal bei allen Helfern, Sponsoren, der Bundeswehr, der Technik, den DJs, den Gastvereinen, den Gästen, dem Publikum. Und ein besonderer Dank geht an Ralf ,Hütte’ Hüttner aus Erfurt für das Organisieren des Bodenbelags. Es waren zwei wundervolle Abende mit ausverkaufter Narrhalla, die Vorfreude auf nächstes Jahr ist schon groß, und lassen wir uns überraschen, welches Motto in der nächsten Session im Mittelpunkt stehen wird“, heißt es in einer Mitteilung des SCC.