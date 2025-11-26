Ein neues Format hat an der Hildburghäuser Berufsschule einen guten Auftakt gehabt. „Zum Ausbildertag haben wir alle Betriebe eingeladen, die aktuell ausbilden und alle Beteiligten an der Ausbildung: IHK, Handwerkskammer und überbetriebliche Bildungsträger“, erzählt Ina Koch, die Leiterin des Staatlichen Berufsschulzentrums (SBSZ) Hildburghausen. Ziel der Veranstaltung sei es, zu besprechen, welche neuen Gesetzlichkeiten zu beachten sind, was es Neues in der Berufsschule und in der Ausbildung gebe, aber auch welche Probleme bestehen. „Wie können wir Ausbildung für alle Beteiligten besser machen“, so lautet das Credo, mit dem Ina Koch an diese Veranstaltung herangegangen ist. Sie hat das Format aus ihrer vorherigen Wirkungsstätte in Sonneberg mitgebracht.