zischt und dampft, es riecht lecker und ist wuselig in den Räumen der Lehrküche am Staatlichen Berufsbildungszentrum (SBBZ) „Lindig“ in Bad Salzungen. An diesem Mittwochmorgen haben sich 19 Schüler aus 13 verschiedenen Nationen hier versammelt, um zu kochen. Wobei: Es ist weit mehr, was hier passiert. Die Jugendlichen aus drei verschiedenen Klassen des SBBZ kommen zusammen, um sich auszutauschen, mit- und voneinander zu lernen.