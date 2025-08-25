„Wir brauchen neue, zukunftsfähige Berufsfelder, aber auch genügend Schülerinnen und Schüler. In Zeiten von Lehrermangel können wir uns Kleinstklassen nicht leisten“, erklärte Meißner. Es sei nachvollziehbar, dass das Thüringer Bildungsministerium eine Mindestschülerzahl festlege. Gleichzeitig kritisierte sie den zeitlichen Ablauf der Entscheidungsverfahren: „Schüler müssen rechtzeitig über die Zukunft ihres gewählten Bildungsweges informiert werden – nicht erst nach Schulbeginn.“