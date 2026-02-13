Es ist ein Fund, der selbst erfahrene Paläontologen staunen lässt: Ein internationales Forschungsteam unter Leitung von Lorenzo Marchetti vom Museum für Naturkunde Berlin hat im Thüringer Wald die bislang ältesten bekannten Abdrücke von Reptilienhaut identifiziert. Die Fossilien sind 298 bis 299 Millionen Jahre alt und stammen aus dem frühen Perm – einer Zeit, in der sich die Vorfahren heutiger Reptilien gerade erst entwickelten. Die Ergebnisse wurden jetzt in einer wissenschaftlichen Studie im Fachjournal Current Biology veröffentlicht.