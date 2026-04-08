In der Gaststätte Seeblick oberhalb der Breitunger Seen hatte der Rhönklub Zweigverein Breitungen zu einem Vortrag anlässlich des 200. Geburtstags Herzog Georgs II. von Sachsen-Meiningen eingeladen. Der Ort war bewusst gewählt, stand doch das Gasthaus, 1886/87 als herzogliches Jagdschlösschen gebaut, bis 1974 auf dem Pleßberg. Noch heute weisen in den Gasträumen ein Porträt des einstigen Landesvaters und ein Gemälde des Pleßhauses auf die Ursprünge der belieben Ausflugsgaststätte hin.