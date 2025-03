Seit Jahresbeginn gibt es massive Probleme mit der Schulreinigung im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Betroffen sind vor allem Grund- und Regelschulen im Altkreis Schmalkalden sowie,das Philipp-Melanchthon-Gymnasium und das Berufsbildungszentrum in s Schmalkalden. Inzwischen greifen Lehrer und Schüler selbst zum Besen, um sich in ihrem Umfeld halbwegs wohl zu fühlen. Die Eltern der Staatlichen Grundschule Schmalkalden planen am Freitag, 21. März, 16 Uhr, sogar einen Putztag. „Der aktuelle desolate Zustand in der Schule aufgrund der mangelhaften Hygiene können und wollen wir so nicht mehr akzeptieren“ schreibt Constanze Wohlfahrt im Namen der Eltern. 1,6 Stunden Reinigung pro Tag für die gesamte Schule reiche bei weitem nicht aus. „Unsere Kinder haben es verdient, in einem sauberen und hygienischen Umfeld zu lernen“, betont die Mutter. Sie würden ganz besonders unter der Situation leiden.