Wasungen hat sich für das Osterfest fein gemacht. Dem städtischen Aufruf zum Frühjahrsputz am 5. April waren Bürgerschaft, Eigentümer und Vereine gefolgt. Da der Aufruf nicht starr an diesen Termin gebunden ist, darf man davon ausgehen, dass auch noch einige Wasunger in den kommenden Tagen aktiv sind und sich für eine saubere und aufgeräumte Stadt engagieren. Erste Einsätze gab es zudem schon im März. Beispielsweise waren da die Freien Wähler unterwegs und kümmerten sich um die Aufwertung der Bereiche Bahnhof, Fellehof- und Vulpiusstieg. Am ersten Samstag im April folgten zahlreiche weitere Vereine. Darunter der Gartenbauverein, der Olympic Sportclub, die Yoga-Gruppe, der Förderverein des WCC-Fanfarenzugs , der Fremdenverkehrsverein, die Schürzenjäger, die WCC-Tanzgarde mit seinem Förderverein und zahlreiche Eigentümer, die ihre Grundstück frühlingshaft herrichteten. Kinder der Grundschule Oepfershausen und Eltern nahmen sich die Bushaltestelle in der Ostheimer Straße vor und waren darüber hinaus in einigen Ortsteilen aktiv. In Metzels gab es einen dörflichen Putzeinsatz, der sehr gut gelaufen ist. Hier und da folgten weitere Aktionen. In Wasungen waren die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Stadtgeschichte am Stadtmuseum und die Freiwillige Feuerwehr am Gerätehaus noch kurz vor den Feiertagen im Einsatz