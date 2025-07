Lange war es ruhig in Meiningen in Sachen Sauberkeit und Pflegezustand der Grünanlagen. Die Bürger erkannten an, dass sich im Vergleich zu „früher“ vieles verbessert hat, das Zusammenspiel des stetig vergrößerten Stadtservice mit den beauftragten Fremdfirmen gut funktionierte. Doch in jüngster Zeit nimmt die Kritik wieder zu. Auf so mancher öffentlichen Fläche an teils exponierter Stelle sprießt das Unkraut. Dieses Grün gefällt nicht jedem, vor allem, weil es bei Besuchern einen schlechten Eindruck hinterlässt. Ganz oben auf der Liste steht neben dem Industriegebiet-Kreisel am nördliche Stadteingang auch der Kaufland-Kreisel am südlichen Stadteingang. Dessen Unkraut-Bewuchs verdeckt nicht nur die Werbung für das tolle Einkaufserlebnis in der Innenstadt, sondern verkehrt die Werbung ins Gegenteil. Wer dann noch als Ortsfremder auf dem Parkplatz Großmutterwiese zwischen dem Unkraut-Grün sein Auto parkt, dürfte bereits nicht den besten Eindruck von Meiningen bekommen haben ... Nicht viel besser präsentierten sich die Bleichgraben-Böschungen, die derzeit allerdings die nötige Pflege erhalten.