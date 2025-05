Die Röthen (an Neustadt: Röden) ist ein 25 Kilometer langer, linker Zufluss der Itz, der im hiesigen Mittelgebirge sein Quellgebiet hat. Auch an Nikolaus Zitzmanns Haus in der Sonneberger Altstadt schlängelt sich das Flüsschen entlang. Der Betreiber eines Antiquitäten-Fachgeschäfts ist mit seinen beiden Enkeln in den Bachlauf gestiegen, um diesen Abschnitt von allem möglichen Müll und Unrat zu befreien.