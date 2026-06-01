Nicht nur Jäger sind herzlich eingeladen, wenn am Sonntag, 7. Juni, von 11 bis 18 Uhr vor und neben der Farbglashütte in Lauscha (Landkreis Sonneberg) das traditionelle Jägerfest gefeiert wird. Schon zum 18. Mal haben die Rennsteigjägerschaft und das Thüringer Forstamt Neuhaus am Rennweg gemeinsam mit dem Wirt der „Bürgerstuben“ Lauscha und seinem Team eine Veranstaltung vorbereitet, die Unterhaltsames, Informatives und Leckeres gleichermaßen bereithält.