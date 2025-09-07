Das Bemühen der jungen Leute, die sich künftig im Kinder- und Jugendbeirat (KJB) des Ilm-Kreises engagieren wollen, ist am Mittwoch zur Kreistagssitzung belohnt worden: Bei einer Enthaltung wurde der Satzung für den KJB, die unter anderem Grundsätze, Aufgaben, Mitgliedschaft und Wahlverfahren regelt, zugestimmt. Der KJB des Ilm-Kreises versteht sich als Beteiligungsstruktur für alle Kinder und Jugendlichen mit Lebensmittelpunkt im Landkreis Ilm-Kreis. Er tritt als Interessensvertretung für die Vernetzung und Beteiligung junger Menschen und für die Stärkung jugendlicher Teilhabe auf.