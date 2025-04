„Freies Wort in Ilmenau – das klingt vielversprechend“, sagt Jan Böhmermann am Dienstag mit einem Lächeln bei einem Treffen in Erfurt. Dass Ilmenau dann doch auf seiner 600 Kilometer langen Reise durch Deutschland nicht auf dem finalen Streckenplan stand, ist natürlich schade. Denn eigentlich war Ilmenau eingeplant – zumindest in der ursprünglichen Routenplanung seiner absurden, gleichermaßen sportlichen wie satirischen Odyssee namens „Deutschland – eine Erfahrung“, die am 25. April um 23 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird.