Dass Uwe Steimle wohl gern gesehen wird, zeigt sich schon an den vielen Autos, die an diesem Sonntagabend rund um das Bad Salzunger Pressenwerk geparkt sind. Draußen: Regen, trübe Stimmung am Himmel. Drinnen: volles Haus und ein Mann im weinroten Jackett, der auf der Bühne im Wechsel steht und sitzt, binnen zwei Stunden eine Menge Applaus und Lacher auslöst, das Publikum erfolgreich zum Singen der DDR-Nationalhymne (und weiterer Lieder aus eben jenen vergangenen Zeiten) animiert – und gegen Ende vorschlägt, Freiheit gegen günstiges Öl und Gas zu tauschen.