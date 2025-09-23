Der Baumbestand im Landkreis Sonneberg schrumpft laut neuesten Satellitendaten noch dramatischer als im Rest Deutschlands. Wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mitteilte, gingen von Herbst 2017 bis 2024 in der Sonneberger Region 45 Prozent des Waldes verloren. Das Ausmaß des Baumsterbens ist damit dort mehr als fünf Mal so groß wie im bundesdeutschen Durchschnitt. Generell sind die Verluste im östlichen Thüringer Wald und im Schiefgergebirge weit höher als weiter westlich und nördlich. Insgesamt schrumpfte der deutsche Wald in diesen sieben Jahren um 900.000 Hektar oder 8,5 Prozent.