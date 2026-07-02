Im Mehrgenerationenhaus im Begegnungs- und Beratungszentrum „Haus Sarterstift“ in Meiningen (Sozialwerk Meiningen gGmbH) werden die Angebote der Frühen Hilfen für Familien mit kleinen Kindern kontinuierlich weitergeführt und fachlich begleitet. Mit Silvia Huber-Hilgardt hat jetzt eine neue Fachkraft die Kursleitung der bestehenden Gruppenangebote für Eltern mit Kindern im Alter von null bis drei Jahren übernommen. Sie bringt neue Impulse und vielfältige Erfahrungen in die Arbeit mit jungen Familien ein. Sie ist Kinderkrankenschwester, Erzieherin und Studentin der Sozialen Arbeit, wodurch sie pädagogische, pflegerische und sozialwissenschaftliche Perspektiven miteinander verbindet.