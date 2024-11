Sarah Connor: Live in Erfurt und Leipzig

Die Popsängerin Sarah Connor geht 2026 wieder auf Tour. Am 18. März spielt sie in der Arena Leipzig, zwei Tage später, am 20 März, kommt sie in die Messehalle nach Erfurt. Deutschlands Soul-Queen wird ihr neues Studioalbum präsentieren. Sie verspricht, jeden Konzertabend zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Neben neuen Songs will sie ihre Fans auch mit ihren größten Hits begeistern. Die Ausnahmesängerin kann mittlerweile auf mehr als zehn Millionen verkaufte Tonträger zurückblicken. Ihre beiden letzten Nummer-1-Alben „Muttersprache“ und „Herz Kraft Werke“, die 2015 und 2019 erschienen sind, gehören zu den erfolgreichsten deutschen Alben aller Zeiten und sind vielfach mit Gold- und Platin-Awards ausgezeichnet.