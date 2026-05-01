Sanktionsbedingte Pleite: Hoffnung für insolventen Arzneihersteller R-Pharm

Das Unternehmen hat eine lange Historie: 1860 wurde die Produktion in Illertissen vom Ulmer Unternehmer Heinrich Mack eröffnet, in den ersten Jahrzehnten stellte die Fabrik Seife und Drogerieartikel her. Ein ehedem in ganz Deutschland bekanntes Produkt war das noch in der Nachkriegszeit weit verbreitete "Kaiser Borax", das als Hautpflegemittel, als Badezusatz und für allerlei andere kosmetische Zwecke verwendet wurde. Anfang der 1970er Jahre übernahm der US-Pharmakonzern Pfizer den Standort, 2014 dann R-Pharm.