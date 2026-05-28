Das deutsche Gesundheitssystem steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Mit dem aktuellen Entwurf zum Beitragsstabilisierungsgesetz versucht die Bundesebene, finanziellen Schieflagen der gesetzlichen Krankenkassen zu begegnen. Während Akteure wie Kliniken, Ärzteverbände und Apothekenketten sich lautstark zu Wort melden können, droht einer anderen Säule der Patientenversorgung eigenen Angaben zufolge zunehmend Ungemach. Hilfsmittelleistungserbringer sehen sich offenbar inmitten einer neuen schwierigen Lage wieder. Unsere Redaktion sprach deshalb mit Maximilian Möller, dem Geschäftsleiter der M&L Löser Orthopädie- Schuh und Technik GmbH aus Bad Liebenstein, über die Reformen.