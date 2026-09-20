Sanitäter-Einsatz: Menschen hängen kopfüber in Wiesn-Fahrgeschäft fest

München - Rund fünf Minuten lang mussten Besucher eines Fahrgeschäfts auf dem Oktoberfest kopfüber ausharren. Vor allem Jugendliche hätten nach der Fahrt am Samstagabend über leichten Schwindel und Kreislaufprobleme geklagt, teilten die Wiesn-Sanitäter der Aicher Ambulanz über den Vorfall am Eröffnungstag mit. Nach einer kurzen Untersuchung konnten jedoch alle Besucher des Fahrgeschäfts wieder zurück auf das Festgelände gehen. Der Grund für den Vorfall war zunächst unklar.