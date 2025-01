Sanierungsstau: Was tun mit den Thüringer Kindergärten?

Zu viele Plätze in Jena und Weimar

Etwas anders sind die Probleme in Jena und Weimar gelagert. Dort gebe es aktuell keinen größeren Sanierungsstau, hieß es. So seien allein in Jena in den vergangenen 15 Jahren zehn neue Einrichtungen gebaut und auch die bestehenden Kindergärten saniert worden. "Aufgrund des Rückgangs der Geburten seit etwa drei Jahren besteht nunmehr ein Überangebot an Kita-Plätzen", erklärt Sprecherin Stefanie Braune. Daher habe der Stadtrat 2023 bereits den Abbau von 500 Kindergartenplätzen beschlossen. Aktuellstes Problem der Stadt sei es nun, einen sinnvollen Weg zur Reduzierung des Überangebots zu finden - und gleichzeitig für möglicherweise wieder steigende Geburtenraten gerüstet zu sein.