Sie sind völlig unscheinbar und werden von Autofahrern oft gar nicht wahrgenommen: Die Brücken – oder, wie es im Fachdeutsch heißt Teilbauwerke, die unter vielen Suhler Kreuzungen, Straßen und Wegen hindurchführen. Zumeist leiten sie unterirdische Bachläufe oder Sammelkanäle mit Ver- und Entsorgungsleitungen und -rohren unter den Fahrbahnen entlang. Auch Ufermauern und andere Befestigungen an den Straßen gehören dazu. Ins öffentliche Bewusstsein rücken sie meist nur, wenn an ihnen gebaut wird, Straßen und Kreuzungen deshalb gesperrt oder nur eingeschränkt sind. So wie in den vergangenen Jahren an der sogenannten Intertank-Kreuzung im Oberland, an der Viadukt-Kreuzung oder in der Suhler Schweiz. Sage und schreibe 96 Brücken und 268 Teilbauwerke insgesamt verzeichnet die Bauwerksliste des Eigenbetriebes KDS, der für die Instandhaltung der Verkehrs-Infrastruktur in der Stadt zuständig ist.