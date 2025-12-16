Einer Umfrage zufolge sieht eine große Mehrheit der Schulleitungen in Deutschland einen massiven Sanierungs- oder Umbaubedarf im eigenen Schulgebäude, hat dafür aber keine Mittel zur Verfügung. Demnach sind 64 Prozent der Schulleitungen der Ansicht, an ihrer Einrichtung seien derzeit Sanierungsmaßnahmen notwendig. 74 Prozent finden, es besteht Umbaubedarf mit Blick auf eine neue Lern- und Prüfungskultur – etwa für mehr Kleingruppenarbeit. Nur 21 Prozent sagten, dass dafür Investitionsgelder zur Verfügung stünden.