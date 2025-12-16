Erfurt (dpa/th) - Der Thüringer Lehrerverband (TLV) fordert eine rasche Verwendung des Sondervermögens Infrastruktur des Bundes für Sanierungen und Modernisierungen in Schulgebäuden. Das Geld müsse jetzt genutzt werden, "um qualitativ hochwertige, pädagogisch durchdachte und nachhaltige Schulbauten zu schaffen", so der Landesvorsitzende Tim Reukauf. Die Landesregierung und die Kommunen müssten aus Sicht des Verbands Verantwortung übernehmen für "moderne, sichere und gerechte Lernräume" und eine "gute Bildung".