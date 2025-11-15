Sanierungsstau in den Kommunen: Voigt stellt mehr Mittel für Sportstätten in Aussicht

Bad Blankenburg (dpa/th) - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt hat eine Erhöhung der Landesförderung für kommunale Sportstätten in Aussicht gestellt. Im laufenden Haushaltsjahr fördere das Land den Sport mit 42 Millionen Euro, darunter 21,6 Millionen Euro für den kommunalen Sportstättenbau. "Und mit unserem Haushaltsentwurf sichern wir mit einer leichten Steigerung der Förderung für 2026 und 2027 auch künftig ab, dass Thüringen erfolgreiches Sportland bleibt", sagte der CDU-Politiker am Samstag bei der Mitgliederversammlung des Landessportbunds (LSB) Thüringen. Dabei solle für die Zukunft auch eine Erhöhung der Mittel für die kommunalen Sportstätten avisiert werden, teilte der LSB mit.