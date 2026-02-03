Sanierungspläne: Wer traut sich ans Haus von Goethes Freundin?

Das Haus der Frau von Stein war nach jahrelangem Rechtsstreit 2025 wieder in Besitz der Stadt gekommen. Weimar hatte dem früheren Investor das historisch bedeutende Gebäude 2008 verkauft. Doch nachdem dieser vereinbarte Investitionen nicht eingehalten und immer wieder Fristen gerissen hatte, bemühte sich die Stadt juristisch um die Rückübertragung. Seit 2025 ist die Stadt wieder Besitzerin.